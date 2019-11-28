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28.11.2019 12:57
Рубрика: Культура

В Египте обнаружены расписные саркофаги возрастом 3500 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Египте сотрудники французской археологической миссии при проведении исследовательских работ в некрополе города Луксора обнаружили три антропоморфных расписных саркофага, возраст которых составляет около 3500 лет.

Об открытии со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта сообщает Daily Sabah. Оно было сделано французской археологической группой в некрополе Аль-Асасиф.

Фото: Chris-Cecile Besnard-Vauterin / INRAP
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Исследователи обнаружили три хорошо сохранившихся деревянных саркофага, украшенных яркими антропоморфными изображениями и иероглифическими надписями, которые еще предстоит расшифровать.

По словам Мустафы Вазири, главы Высшего совета по делам древностей Египта, находки относятся к XVIII династии фараонов (1550-1295 гг. до н. э.)

Длина гробов составляет 190 и 195 сантиметров. Два из них были предназначены для погребения женщин. Саркофаги будут переданы в музей для изучения.

К слову, это не первая подобная находка за последнее время. Так, на днях египетские власти впервые показали широкой публике коллекцию мумифицированных животных, обнаруженных в некрополе Саккары недалеко от Каира.

А в октябре в Луксоре были обнаружены 30 хорошо сохранившихся украшенных цветными изображениями деревянных саркофагов с мумиями, возраст которых составляет около 3000 лет.

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