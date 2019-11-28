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28.11.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Суд в Костроме приговорил к реальному сроку заключения местного жителя, который набросился на врача скорой помощи с ножом.

По данным облпрокуратуры, ЧП с нападением на бригаду "скорой" в Костроме произошло в ноябре 2018 года. Двое приятелей устроили в квартире застолье. После дозы алкоголя одному из участников пира стало плохо, и друг вызвал ему бригаду скорой помощи. Прибывшие по вызову медики привели 41-летнего мужчину в чувство с помощью нашатырного спирта.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости www.ria.ru
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- Придя в себя и увидев медицинских работников, костромич повел себя неадекватно. С криком: "Кто такие? Убью!", и ножом в руках он бросился на женщину-фельдшера. Второй фельдшер сумел выбежать из комнаты, а агрессивного костромича отвлек его знакомый, ударив по голове, - рассказали в прокуратуре.

К счастью, фельдшер, на которую напал неадекватный пациент, смогла вырваться и убежать. Когда нападавшего задержали, он сказал, что ничего не помнит, поскольку был сильно пьян.

Против налетчика возбудили дело ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Он нанял себе адвоката, который пытался убедить суд, что обвиняемый перенес приступ эпилепсии, и его действия обусловлены болезненным состоянием. Однако судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила лишь простое алкогольное опьянение, без признаков эпилепсии.

Во время следствия выяснилось, что нападавший и раньше имел проблемы с законом: его много раз привлекали к административной ответственности.

Кроме этого, у него обнаружилась непогашенная судимость за грабеж.

Фото: iStock
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- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил костромичу наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, он арестован в зале суда, - рассказали в прокуратуре.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что ежегодно в России фиксируется около 200 случаев нападений пациентов на врачей. В некоторых регионах медики попросили усилить меры безопасности в больницах и поликлиниках и разработать методы защиты врачей от агрессивных пациентов. При этом, по данным властей, врач скорой помощи - одна из самых дефицитных специальностей в Костромской области.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Нападения на медиков
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