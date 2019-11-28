В Перми оправдали охранницу школы, где произошло нападение на детей

В Перми оправдали охранницу школы, где в январе прошлого года напали на детей. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

Ранее охранница была признана виновной по статье 118 УК РФ (причинение тяжело вреда по неосторожности) Мотовилихинским районным судом Перми. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы.

Напомним, что в январе 2018 года в школу ворвались два подростка и с ножами напали на учеников. При этом пострадали школьники и их учительница.

За проявленное при этом мужество педагога наградили медалью "За отвагу".

Нападавших приговорили к семи и к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Оправданная охранница сейчас имеет право на реабилитацию.