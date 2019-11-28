Новости

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией 20:22
В Подмосковье прогнозируют рост зимнего турпотока на 20% 20:16
Меркель упала на сцене в Берлине 19:57
Названо море, "ответственное" за перекачку тепла в Арктику 19:27
Глава Крыма высказался о проблемах в зоопарке Олега Зубкова 19:27
К 75-летию Победы "Русское Радио" даст серию благотворительных концертов 19:00
В Астраханской области запустили ракету “Тополь” 19:00
УАЗ оснастит "автоматом" еще один внедорожник 19:00
Победитель боя Емельяненко - Кокляев получит миллион рублей 18:52
Черноморский флот забрал на ремонт танки и "Катюши" с Сапун-горы 18:47
Матвиенко поддержала идею о выходном 31 декабря 18:37
При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб экс-глава полиции Еревана 18:35
96-летняя блокадница Ленинграда из Парижа стала россиянкой 18:32
В Эстонии найден редкий 1000-летний артефакт викингов 18:22
Ученые рассказали, к чему снятся кошмары 18:19
На Вологодчине режим ЧС из-за паводка оставили в двух городах и районе 18:18
В Пензе создательница финансовой пирамиды получила три года колонии 18:17
Морозы до -10 градусов придут в столицу в начале декабря 18:12
Петербургские ученые научились лазерами чистить памятники 18:11
Tesla Model 3 испытали водой 18:10
Названы улицы Москвы, которые перекроют в новогодние праздники 18:07
В Госдуме прокомментировали сценарии Киева по реинтеграции Донбасса 17:52
Яровая предложила ввести нормативы устной речи в школах 17:50
ВОЗ: В Европе и Азии распространяется туберкулез, устойчивый к лекарствам 17:42
Голикова: Число абортов за 18 лет снизилось в три раза 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб экс-глава полиции Еревана

Текст: Михаил Сухарев

Одним из двух погибших при взрыве пивоварни в Пятигорске стал бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Информацию позднее подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области
Два человека пострадали при взрыве у торгового центра в Самаре

- Да, информация верная, - отметила старший помощник руководителя СУ СК России по Ставрополью Екатерина Данилова.

Карапетян возглавлял управление полиции столицы Армении с апреля 2013 года. В 2016-м его сняли с должности после служебного расследования. Причиной стали события, произошедшие 17 июля 2016 года, когда группа вооруженных людей штурмом взяла полицейский участок в Ереване и захватила заложников.

Частной пивоваренной компанией владело ООО "Бородинское пиво "Сюрприз". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанию зарегистрировали год назад, а новый директор вступил в должность всего за два дня до взрыва - 26 ноября. По данным федерального реестра алкогольной продукции, здесь выпускали светлое нефильтрованное пиво в полуторалитровых бутылках, а также в кегах для доставки в оптовые и розничные сети. На территории России регистрация прошла в конце июня, а значит, компания работала менее полугода.

Напомни, утром 28 ноября в частной пивоварне в Пятигорске произошел хлопок газа, начался пожар. На месте пожарные обнаружили двоих погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Матвиенко: Совфед завтра опубликует законопроект о борьбе с домашним насилием
Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"