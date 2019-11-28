При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб экс-глава полиции Еревана

Одним из двух погибших при взрыве пивоварни в Пятигорске стал бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Информацию позднее подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

- Да, информация верная, - отметила старший помощник руководителя СУ СК России по Ставрополью Екатерина Данилова.

Карапетян возглавлял управление полиции столицы Армении с апреля 2013 года. В 2016-м его сняли с должности после служебного расследования. Причиной стали события, произошедшие 17 июля 2016 года, когда группа вооруженных людей штурмом взяла полицейский участок в Ереване и захватила заложников.

Частной пивоваренной компанией владело ООО "Бородинское пиво "Сюрприз". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанию зарегистрировали год назад, а новый директор вступил в должность всего за два дня до взрыва - 26 ноября. По данным федерального реестра алкогольной продукции, здесь выпускали светлое нефильтрованное пиво в полуторалитровых бутылках, а также в кегах для доставки в оптовые и розничные сети. На территории России регистрация прошла в конце июня, а значит, компания работала менее полугода.

Напомни, утром 28 ноября в частной пивоварне в Пятигорске произошел хлопок газа, начался пожар. На месте пожарные обнаружили двоих погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".