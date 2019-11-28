СМИ: Елизавета II готовится уйти в отставку в течение 18 месяцев

Королева, по данным источников издания, готовится передать бразды правления своему сыну. Елизавета II постепенно сокращает количество публичных мероприятий - с 332 в 2016 году до 283 в 2018 году. Чарльз тем временем участвовал в минувшем году в 507 королевских мероприятиях.

Принц Чарльз в среду сразу из аэропорта направился в семейное поместье в Норфолке после окончания официального тура по Новой Зеландии и Соломоновым островам. Чарльз, как полагают эксперты, искал у отца совета относительно того, что королевская семья намерена делать дальше. Филип, которому исполнилось 98 лет, проводит большую часть своего времени в Лесной Ферме, маленькой королевской резиденции, и наследник престола проведет несколько дней со все более слабеющим отцом.

Многие придворные чувствуют, что, поскольку муж королевы, который раньше управлял своей семьей железным кулаком, отстранился от общественной жизни, "дисциплина" в королевской семье уже не такая, как раньше. Чарльз находился в Новой Зеландии со своей женой, герцогиней Корнуоллской, в чрезвычайно успешном для него туре от имени британского правительства, когда появились новости о скандальном интервью его брата, принца Эндрю. Чарльз поддержал свою мать в том, чтобы лишить принца Эндрю королевских обязанностей с целью минимизации скандала, в который он угодил. Между тем источники издания сообщили, что у 71-летнего Чарльза не будет никаких непосредственных "разборок" со своим братом, как утверждается в ряде СМИ. Он не планирует встречаться с Эндрю, хотя вероятно, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие недели.

Источник в Букингемском дворце сообщил, что Чарльз может принять роль принца-регента, пока королева остается монархом. Ключевая роль принца Уэльского в "уходе в отставку" принца Эндрю и исключение последнего из жизни дворца после скандала о его доверительных отношениях с вовлеченным в торговлю несовершеннолетними Джозефом Эпштейном породили слухи. Речь идет о том, что Чарльз готовится принять современную роль "принца-регента", которая позволит ему контролировать повседневные королевские дела, пока его мать остается монархом. Напомним, что в адрес принца Эндрю, младшего сына королевы раздаются многочисленные обвинения за участие в оргиях покойного американского миллиардера Эпштейна. Сам принц категорически отрицает обвинения.

"Скандал вокруг Эндрю и Эпштейна дал Чарльзу возможность вмешаться, чтобы показать, что он может руководить семьей. Никто больше него не сможет сделать этого. Даже Эндрю, любимый сын королевы", - рассказал The Sun источник в окружении монарха.

Чарльз признал это и действовал решительно - как король, которым он может скоро стать, отметил собеседник издания.

Между тем

Последний принц-регент был назначен в Букингемском дворце в 1811 году после того, как король Георг III перенес психическое заболевание, и его старшего сына попросили принять его обязанности.

Известный как Принни, будущий король Георгий IV, запомнился современникам своим алкоголизмом, обжорством и содержанием нескольких любовниц одновременно.

Регентство, которое продолжалось до смерти его отца в 1820 году, было бурным и бросило тень на королевский дворец. Он умер после десяти лет пребывания на престоле, и его сменил на троне брат, Уильям IV.