Новости

Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
Режиссер провальных "Ангелов Чарли" снимет "Женщину-невидимку" 13:09
Вышел трейлер военной драмы с Эдом Харрисом и Сэмюэлом Л. Джексоном 12:11
Стали известны гонорары Софии Ротару за московские корпоративы 11:07

СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды

Новости
    28.11.2019, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Венгрия приняла решение не принимать участие в "Евровидении" 2020 года, поскольку смущена активностью ЛГБТ-лобби на конкурсе.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Стали известны гонорары Софии Ротару за московские корпоративы

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в MTVA - государственном телерадиовещательном холдинге Венгрии.

Согласно комментарию неназванного инсайдера, официальная причина отказа прислать на "Евровидение" своего участника страной не названа, но таковая кроется в "росте гомофобной риторики в Венгрии", премьер-министр которой Виктор Орбан начал активно проводить политику под лозунгом "Семья прежде всего". Где в базисе - помощь в первую очередь "традиционным семьям" и стимулирование рождаемости.

Издание напомнило: ранее в этом году спикер парламента страны сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией, тогда как на одном из венгерских каналов "Евровидение" назвали "гомосексуальной флотилией" (homosexual flotilla), отметив, что отказ от участия в фестивале пойдет на пользу психическому здоровью венгров.

Источник тем временем подчеркнул, что в проправительственных СМИ "позитивное освещение" жизни ЛГБТ-сообщества не приветствуется. За исключением обзора ежегодного гей-парада в Будапеште.

В 2020 году конкурс пройдет - после чехарды с локациями - в Роттердаме.

Перед этим Ольга Бузова пригрозила выступить от России на "Евровидении", но ее тут же гневно осадили, обозвав "плохой певицей".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 27.11.2019
Эксперты назвали лучшие сериалы и фильмы десятилетия 27.11.2019
Анджей Сапковский защитил сериал "Ведьмак" от нападок фанатов 27.11.2019
35-летний актер Годфри Гао внезапно умер на съемках 27.11.2019
⧣ музыка
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
"Я как придурок": Андрей Данилко закатил странную истерику в эфире 27.11.2019
Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан 26.11.2019
Видео: Гарик Харламов в новом клипе Глюкозы 25.11.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 26.11.2019
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта "Дау" 26.11.2019
Режиссер нового "Терминатора" отказался работать с Кэмероном 25.11.2019
⧣ Евровидение
Фото: EPA-EFE/Andrzej Grygiel
Объявлен победитель "Детского Евровидения - 2019" 24.11.2019
Представитель РФ на "Детском Евровидении" готов вернуться к репетициям 21.11.2019
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 20.11.2019