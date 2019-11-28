СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды

Венгрия приняла решение не принимать участие в "Евровидении" 2020 года, поскольку смущена активностью ЛГБТ-лобби на конкурсе.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в MTVA - государственном телерадиовещательном холдинге Венгрии.

Согласно комментарию неназванного инсайдера, официальная причина отказа прислать на "Евровидение" своего участника страной не названа, но таковая кроется в "росте гомофобной риторики в Венгрии", премьер-министр которой Виктор Орбан начал активно проводить политику под лозунгом "Семья прежде всего". Где в базисе - помощь в первую очередь "традиционным семьям" и стимулирование рождаемости.

Издание напомнило: ранее в этом году спикер парламента страны сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией, тогда как на одном из венгерских каналов "Евровидение" назвали "гомосексуальной флотилией" (homosexual flotilla), отметив, что отказ от участия в фестивале пойдет на пользу психическому здоровью венгров.

Источник тем временем подчеркнул, что в проправительственных СМИ "позитивное освещение" жизни ЛГБТ-сообщества не приветствуется. За исключением обзора ежегодного гей-парада в Будапеште.

В 2020 году конкурс пройдет - после чехарды с локациями - в Роттердаме.

Перед этим Ольга Бузова пригрозила выступить от России на "Евровидении", но ее тут же гневно осадили, обозвав "плохой певицей".