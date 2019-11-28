США назвали НАТО самой успешной организацией в истории

НАТО остается наиболее успешной организацией в истории, а США продолжат играть ключевую роль в альянсе. С таким заявлением в среду выступил представитель госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге.

Ему был задан вопрос: с каким настроением делегация США отправится на саммит альянса 3-4 декабря в Лондоне в свете недавнего заявления президента Франции Эммануэля Макрона "о смерти мозга" НАТО.

В ответ сотрудник госдепа заявил, что последние 70 лет Североатлантический альянс является оплотом международного мира и безопасности, и в Вашингтоне не считают, что это спорный вопрос. "Президент США и госсекретарь ясно заявляют об очень серьезной поддержке НАТО", - цитирует ТАСС заявление чиновника, который также отметил, что не все страны альянса увеличили военные расходы до 2% ВВП.

Напомним, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Сложившуюся ситуацию французский лидер назвал "смертью мозга НАТО". Это заявление вызвало бурную дискуссию о состоянии альянса.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован этими словами Макрона. Кстати, президенты США и Франции договорились встретиться до декабрьского саммита НАТО. В начале декабря глава Белого дома намерен посетить Лондон и принять участие в переговорах лидеров стран альянса.