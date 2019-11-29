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29.11.2019 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемая в госизмене жительница Севастополя отправлена в СИЗО

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу местную жительницу, задержанную ФСБ по подозрению в государственной измене. Она проведет в СИЗО два месяца.

Напомним, сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Севастополе женщины, которая была завербована украинскими спецслужбами по заданию главного управления разведки Минобороны Украины и осуществляла сбор секретных военных сведений.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости
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В пресс-службе суда сообщили, что задержание подозреваемой произошло два дня назад, 27 ноября. В тот же день суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения и вынес решение.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России задержана жительница Севастополя, подозреваемая в совершении государственной измены - статья 275 УК РФ, - рассказали в Ленинском районном суде.

Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 26 января 2020 года.

В суде отметили, что санкция статьи 275 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что подозреваемая работала гражданским служащим на Чернорморском флоте.

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