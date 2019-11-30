Новости

Сможет ли Lada Vesta с "автоматом" покорить мегаполисы 17:48
В Крыму высмеяли копирование армией Украины воинских званий НАТО 17:05
Завершена работа над Стратегией развития Арктики 17:03
Головин высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы 17:00
С дорог Москвы уберут "камеры-пустышки" 16:50
Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском 16:37
МИД РФ объяснил инцидент с делегацией из Чехии в московском аэропорту 16:16
Вышел трейлер боевика "Русский рейд" 16:13
В Москве арестовали чиновника из департамента образования 16:05
Утверждены требования к мероприятиям по уменьшению выбросов 16:00
Вышел трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби с роли Харли Квинн 15:58
Сильный туман парализовал работу аэропорта Волгограда 15:54
На Украине заявили о потере смысла существования страны 15:32
Власти города на Сицилии продают дома всего за один евро 15:26
Россияне не пострадали во время поножовщины в Гааге 15:15
В Хакасии произошла вторая крупная коммунальная авария за день 15:15
Вертолет под Новороссийском мог рухнуть из-за технической проблемы 15:07
Песков подтвердил планы Путина встретиться с крупными бизнесменами 15:05
Генетики описали диету, способствующую возникновению рака простаты 14:53
В Киеве взорвали и ограбили отделение банка 14:51
Арктический комплекс "Тор-М2ДТ" заступил на боевое дежурство 14:46
В Facebook впервые пометили пост как "фейк ньюс" 14:28
На северо-востоке Москвы произошла перестрелка 14:18
В Карелии опрокинулся автобус с пассажирами, ехавшими в Финляндию 14:03
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
30.11.2019 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В интернете опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

На кадрах, снятых, видимо, еще до прибытия экстренных служб, видно, что небольшой частный вертолет горит в лесу на горном склоне. В машине в момент падения находился один пилот - директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев. Вертолет принадлежал компании "Абрау-Дюрсо". Юрий Королев погиб на месте ЧП.

Фото: Robert Frola/ Wikimedia.org
Исчезновение малайзийского "Боинга" названо преднамеренным

Сейчас рассматривается несколько версий происшествия. Среди них - техническая неисправность, ошибка пилота, погодные условия. Утром в этом районе был шквалистый ветер, что могло привести к катастрофе.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов, семье которого принадлежит предприятие "Абрау-Дюрсо", заявил, что  трагедия произошла из-за технической причины.

Следователи возбудили по факту крушения вертолета уголовное дело.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму высмеяли копирование армией Украины воинских званий НАТО
Построен четвертый самолет МС-21-300 для летных испытаний
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Матч между ФК "Сочи" и ФК "Оренбург" перенесли из-за вируса