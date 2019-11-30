Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском

В интернете опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

На кадрах, снятых, видимо, еще до прибытия экстренных служб, видно, что небольшой частный вертолет горит в лесу на горном склоне. В машине в момент падения находился один пилот - директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев. Вертолет принадлежал компании "Абрау-Дюрсо". Юрий Королев погиб на месте ЧП.

Сейчас рассматривается несколько версий происшествия. Среди них - техническая неисправность, ошибка пилота, погодные условия. Утром в этом районе был шквалистый ветер, что могло привести к катастрофе.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов, семье которого принадлежит предприятие "Абрау-Дюрсо", заявил, что трагедия произошла из-за технической причины.

Следователи возбудили по факту крушения вертолета уголовное дело.