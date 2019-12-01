Песков назвал цель будущей встречи Путина и Зеленского

Формат переговоров президентов России и Украины пока не определен, но они определенно побеседуют в Париже 9 декабря, причем есть основания полагать, что это будет встреча с целью "найти развязки". Напомним, что на этот день назначен саммит в "нормандском формате".

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" (ВГТРК). Договоренности по формату будут достигнуты ближе к делу, объяснил он.

Встреча лидеров будет ознакомительной, сказал представитель Кремля. Хотя президенты уже общались по телефону, и, по словам Пескова, "весьма и весьма неплохо", личный разговор - это совсем другое. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - добавил он.

"Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно - газовые дела", - также заметил пресс-секретарь российского президента.