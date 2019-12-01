Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря

Премьер-министры России и Беларуси договорились провести очередные переговоры в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в воскресенье поздравил Сергея Румаса с 50-летием, пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов. В ходе телефонного разговора затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений и интеграционных процессов в рамках Союзного государства, обсуждался график предстоящих контактов глав правительств.

Последняя встреча премьер-министров состоялась 19 ноября в рамках заседания Совета министров Союзного государства. В результате семичасовых переговоров стороны продвинулись в согласовании "дорожных карт" для активизации союзного строительства. Итоговые версии документов должны быть представлены президентам двух стран к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие подписания Союзного договора. Главы правительств условились в случае необходимости провести очную встречу. Она запланирована на 6 декабря, сообщили в Минске.