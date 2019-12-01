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01.12.2019 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ространснадзор проведет проверку по факту аварии в Забайкальском крае

Текст: Евгений Гайва
Ространснадзор проведет проверку перевозчика по факту аварии в Забайкальском крае, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Ространснадзоре, на место аварии вылетели руководитель службы Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев. На месте происшествия также находится руководство территориального отдела Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Забайкалье

1 декабря в 9:25 (мск) на автодороге "76А-008" произошло ДТП. Пассажирский автобус марки "КИА грант Берт", следовавший по маршруту Чита - Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, при падении машина перевернулась и приземлилась на крышу, в результате чего корпус сильно деформировался.

Всего в автобусе находились 44 человека. Как передают СМИ, со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края, в катастрофе погибли 19 человек. В больницу доставлены четверо пострадавших. Число пострадавших и жертв ДТП уточняется.

Происшествия ЧП ДТП Правительство Минтранс Ространснадзор ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся туристический автобус
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