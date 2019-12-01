Ространснадзор проведет проверку по факту аварии в Забайкальском крае

Ространснадзор проведет проверку перевозчика по факту аварии в Забайкальском крае, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Ространснадзоре, на место аварии вылетели руководитель службы Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев. На месте происшествия также находится руководство территориального отдела Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю.

1 декабря в 9:25 (мск) на автодороге "76А-008" произошло ДТП. Пассажирский автобус марки "КИА грант Берт", следовавший по маршруту Чита - Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, при падении машина перевернулась и приземлилась на крышу, в результате чего корпус сильно деформировался.

Всего в автобусе находились 44 человека. Как передают СМИ, со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края, в катастрофе погибли 19 человек. В больницу доставлены четверо пострадавших. Число пострадавших и жертв ДТП уточняется.