В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

По имеющимся в настоящее время данным, говорится в сообщении ведомства, эвакуированы в районную больницу города Шилка 8 человек , в Нерченскую ЦРБ - также 8 человек, в Сретенскую ЦРБ - 3 человека. Амбулаторно помощь оказана 10 пострадавшим. На месте ЧС работали 6 бригад скорой помощи, 2 вертолета Центра медицины катастроф.

Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций.

Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Забайкальском крае находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Напомним, что в воскресенье утром автобус, следовавший по маршруту Сретенск - Чита, упал с моста на лед замершей реки Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. По предварительным данным регионального УМВД, погибли 19 человек, в том числе водитель. Предположительно, причиной трагедии стало лопнувшее колесо автобуса. Водитель не смог справиться с управлением.