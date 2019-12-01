В первый день зимы нас в РФПЛ ждёт суперматч - "Зенит" примет дома "Спартак".

Турнирные задачи перед командами стоят разные: питерцы лидируют в турнирной таблице с пятиочковым отрывом от "Локомотива", а красно-белые находятся вне еврокубковой зоны, причём отстают от идущего пятым "Ростова" на целых восемь очков.

Очередная фундаментальная "перестройка" в самом титулованном клубе страны идёт тяжело, и печальная ничья с "Уралом" в прошлом туре это только подтвердила. Не говоря уже о недавнем домашнем влёте "Арсеналу".

"Зенит" же, сохранивший шансы на плей-офф в Лиге чемпионов, в национальном чемпионате оступается редко: всего два поражения в 17 турах.

Но подобная разница в текущем состоянии никогда не мешала принципиальному противостоянию становиться красочным, полным эмоций и борьбы зрелищем.

Начало - в 19:00 мск.