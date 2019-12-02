Могут храниться год: в США начались продажи "бессмертных" яблок

В торговые сети США поступил новый сорт яблок, которые могут храниться в холодильнике и не портиться от 10 до 12 месяцев. Стоимость "бессмертных" фруктов составляет 4,5 долларов за килограмм.

Как сообщает BBC, необычные яблоки, обладающие кисло-сладким вкусом, получены с помощью перекрестного опыления сортов Honeycrisp и Enterprise. Выведением гибрида под первоначальным названием WA38 занимались ученые Университета штата Вашингтон, которые потратили на эти цели 22 года и 10 миллионов долларов. По словам руководителя программы селекции Кейта Эванса, мякоть плода окисляется очень медленно, благодаря чему увеличились сроки хранения яблок без потери качества.

Первыми право на выращивать Cosmic Crisp получили фермеры штата Вашингтон. Лицензия рассчитана на 10 лет. Всего посажено 12 миллионов яблонь нового сорта.

Отметим, что два года назад американские генные инженеры вывели сорт "Арктическое яблоко". Он обладает способностью не темнеть в районе среза в течение трех недель. Создатели яблока ввели в его структуру новый ген, выключающий ферменты - благодаря этому ГМО-яблоки дольше хранятся.

Кстати

Новосибирские ученые передали на госипытания сразу несколько новых овощных сортов. Среди них выделяется томат "Памяти Губко".

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Татьяны Штайнерт, необычность этого сорта во вкусе, который имеет пикантную "остринку". Первые плоды томата "Памяти Губко" относительно крупные и достигают веса в 250 граммов, а последующий урожай чуть мельчает.