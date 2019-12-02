Могут храниться год: в США начались продажи "бессмертных" яблок

Новости

В Заполярье впервые издан фотопоэтический альбом о Мончегорске 17:04
Праворульные авто на Дальнем Востоке продолжат ввозить по старым правилам 17:03
Путин утвердил новый вид недропользования 17:00
Путин дал новые полномочия трудовым инспекторам 16:55
Родстер "Крым" станет комфортнее и острее в управлении 16:55
Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве 16:51
Минэнерго Украины объявило о смене руководства "Нафтогаза" и других госкомпаний 16:50
Путин утвердил бюджеты ФОМС и ФСС на 2020-2022 годы 16:46
Аборигены потребовали от властей Австралии 193 миллиарда долларов 16:45
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата 16:38
Автоконцерны получат субсидии на доставку машинокомплектов 16:37
Работу "Панциря" против беспилотников сняли на видео в Сирии 16:33
Путин облегчил жизнь музыкантам-виртуозам 16:27
В Подмосковье разрешат срубить елку к Новому году 16:20
Фестиваль "Новая волна" в 2020 году переедет в Казань 16:15
Лукашенко направился с официальным визитом в Белград 16:15
Джанкой остался без муниципального общественного транспорта 16:13
Режиссер Игорь Копылов рассказал, как снимали военную драму "Ржев" 16:05
Бизнесу предложили поучаствовать в строительстве жилья для пострадавших от паводка 16:01
Медведев предложил перевезти пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву 15:59
В Ростове рухнул подъемный кран 15:58
Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять российско-сербские связи 15:56
Курс основы кибербезопасности для пенсионеров разработают в Мосгордуме 15:55
В Берлине ограбили музей Штази 15:49
Под Новгородом в квартире погибли двое детей 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 15:45
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Могут храниться год: в США начались продажи "бессмертных" яблок

Текст: Николай Грищенко
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

В торговые сети США поступил новый сорт яблок, которые могут храниться в холодильнике и не портиться от 10 до 12 месяцев. Стоимость "бессмертных" фруктов составляет 4,5 долларов за килограмм.

Как сообщает BBC, необычные яблоки, обладающие кисло-сладким вкусом, получены с помощью перекрестного опыления сортов Honeycrisp и Enterprise. Выведением гибрида под первоначальным названием WA38 занимались ученые Университета штата Вашингтон, которые потратили на эти цели 22 года и 10 миллионов долларов. По словам руководителя программы селекции Кейта Эванса, мякоть плода окисляется очень медленно, благодаря чему увеличились сроки хранения яблок без потери качества.

Фото: iStock
Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре

Первыми право на выращивать Cosmic Crisp получили фермеры штата Вашингтон. Лицензия рассчитана на 10 лет. Всего посажено 12 миллионов яблонь нового сорта.

Отметим, что два года назад американские генные инженеры вывели сорт "Арктическое яблоко". Он обладает способностью не темнеть в районе среза в течение трех недель. Создатели яблока ввели в его структуру новый ген, выключающий ферменты - благодаря этому ГМО-яблоки дольше хранятся.

Кстати

Новосибирские ученые передали на госипытания сразу несколько новых овощных сортов. Среди них выделяется томат "Памяти Губко".

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Татьяны Штайнерт, необычность этого сорта во вкусе, который имеет пикантную "остринку". Первые плоды томата "Памяти Губко" относительно крупные и достигают веса в 250 граммов, а последующий урожай чуть мельчает.

В мире США Экономика АПК Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири"
Захарова прокомментировала готовность Украины принять пару российских областей
В Госдуме высмеяли сообщение о выигрыше Украины на рынке вооружений
Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда