Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в плагиате. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.

Обвинения исходят от известного британского блоггера The Secret Barrister (тайный юрист). По его утверждениям, премьер скопировал серию из 16 сообщений касательно нападения с ножом на Лондонском мосту 29 ноября и опубликовал в своем Twitter.

В Twitter-публикациях премьера говорится о недостатках законодательства, принятого лейбористами в 2008 году, которое значительно облегчает процесс условно-досрочного освобождения. Благодаря этим послаблениям 28-летний Усман Хан, напавший с ножом на прохожих 29 ноября, ранее смог выйти на свободу досрочно.

"Премьер, по сути, скопировал и вставил в свой Twitter пост из моего блога", считает The Secret Barrister. По его словам, это, конечно, может быть случайностью, но уж очень странное получается совпадение.

"Самое очевидное объяснение - что Джонсон или, вероятно, его советники взяли информацию из блога, выбросили неудобный контекст и использовали оставшееся, чтобы представить Джонсона как гуру юриспруденции, который делится своей мудростью. Представители академических кругов назвали бы это плагиатом", пишет The Secret Barrister.