На тех, кто сажает за руль детей, предложено заводить уголовные дела

Идею ввести уголовную ответственность за повторную передачу управления автомобилем тому, кто не имеет такого права, озвучили на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения "Государственная программа до 2030 года", который проходит в эти дни в Москве.

Пока это только предложение, которое озвучил преподаватель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Алексей Добренков. В университете проанализировали дорожно-транспортные преступления среди несовершеннолетних, то есть аварии, в которых погибли или получили тяжкий вред здоровью люди, а за рулем машины или мопеда были дети. Оказалось, что с 2012 по 2018 год рост таких преступлений составил 47 процентов.

Как пояснил Алексей Добряков, причина этому несколько. Сегодня дети 90-х стали родителями, а транспортные средства стали доступнее. Электросамокат можно купить за 8 тысяч рублей. Да и родители зачастую балуют своих чад скутерами, мопедами и даже квадрициклами, часто не задумываясь о том, что эта техника не относится к разряду игрушек.

В Интернете огромное количество роликов, в которых дети управляют машинами на высоких скоростях, в том числе, на оживленных дорогах и по улицам городов. Трех-, пяти- или девятилетние дети управляют грузовиками. При этом взрослые не контролируют их.

Довольно часто дети берут машины покататься без спросу. Как правило, это заканчивается аварией.

Надо сказать, что ответственность за допуск детей к управлению автомобилем есть в Кодексе об административных правонарушениях. Часть 3 статьи 12.7 предусматривает ответственность за передачу управления транспортным средством тому, у кого заведомо нет такого права. Причем ответственность серьезная: штраф 30 тысяч рублей. Но, по всей видимости, такое наказание не пугает родителей. Поэтому эксперты предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью, по которой будут отвечать те, кто повторно передал машину тому, кто не имеет прав.

Сделать это предлагается по аналогии со статьей 264.1 УК, которая предусматривает ответственность за повторное управление в нетрезвом виде. Конкретной меры ответственности, правда, пока не озвучивается.

По мнению Алексея Добренкова, это заставит родителей задуматься, стоит ли сажать за руль детей, подвергая опасности и их самих, и окружающих.

Впрочем, заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин отметил, что главное в этом деле - это пропаганда и профилактика. Ужесточение ответственности - это крайняя мера.

- Безопасность дорожного движения - это борьба за умы, - отметил Олег Понарьин. - Поэтому мы уделяем такое внимание пропаганде безопасности и обучению детей.

Он также сообщил, что с начала года в России произошло 146 тысяч аварий, в которых погибли 15 тысяч человек и ранены 160 тысяч. Еще вчера снижение погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляло 9,3 процентов, но сегодня - уже 8,8 процентов. На это повлияла авария с автобусом под Читой, в которой погибли 19 человек.

Как отметила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре, после трагедии снова посыпались вопросы, что нужно предпринять, чтобы такого не повторилось? Все, что нужно регулировать, давно прописано. Проблема в исполнении.

Впрочем соблюдать правила водителей и автовладельцев стимулируют новые поправки в закон об ОСАГО. Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, поправки вводят две новации. Первая - это введение коэффициента за нарушение правил дорожного движения. Если в течение года до заключения договора автовладелец привлекался за проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу, а также если прошлом году был подвергнут наказанию за управление в нетрезвом виде, ему назначат повышенный коэффициент. Какой, пока неизвестно. Банк России предполагает, что он должен быть равен 3 - то есть стоимость полиса для нарушителя вырастет в три раза.

Вторая заключается в том, что страховщики смогут сами применять иные факторы, влияющие на безопасность. Есть у нас такая практика - "санитары дорог". То есть те, кто учит других водителей, подставляя свой автомобиль.

- У нас есть такие автовладельцы, которые по 10, 20, 30 раз попадают в аварии в год не по своей вине, - говорит Евгений Уфимцев. - А потом они ремонтируют машину за счет страховщика. Если закон будет принят, то страховщики смогут вводить повышенный коэффициент для таких "учителей".

Впрочем, любое повышение стоимости страховки для лихачей будет влиять на них, если они будут покупать полисы. А значит, надо сделать так, чтобы контроль за наличием полисов ОСАГО был повсеместным. Сейчас в качестве эксперимента в Москве по камерам выявляют незастрахованные автомобили, а их владельцам направляют напоминания. Но когда от эксперимента перейдут к внедрению в жизнь - пока не известно.