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02.12.2019 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

По факту обрушения автомобильного моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура области.

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ЧП произошло сегодня в 19 часов 40 минут по местному времени в районе выезда из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина. Рухнуло несколько пролетов виадука. Совокупная длина обрушения составляет 200-300 метров. Проезд в районе ЧП ограничен, сейчас создается объездной маршрут.

- Сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), - уточнили в надзорном ведомстве. - Прокуратура контролирует ход его расследования.

Кроме того, прокурор области Сергей Бережицкий поручил провести проверку по факту обрушения. Предстоит дать оценку действиям подрядных организаций, проводивших ремонтные работы, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.

Как уже писала "РГ", в результате ЧП два человека госпитализированы с травмами, еще один пострадавший от медицинской помощи отказался. На магистрали с середины ноября велись ремонтные работы, однако полностью проезд не перекрывали. В момент обрушения на мосту находились грузовой автомобиль и легковушка. По одной из версий, возможной причиной аварии мог стать проезд большегруза.

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На кадрах, опубликованных с места аварии в соцсетях, видно, что огромные завалы перекрыли дорогу. Судя по фото, большегруз с полуприцепом, который ехал по мосту в момент обрушения, рухнул вместе с пролетами и завалился на бок. Также виден щебень, разбросанный вокруг машины.

По факту ЧП экстренно созвано заседание штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям. На место происшествия выехали первый вице-губернатор области Сергей Балыкин, вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, глава минстроя Александр Полухин, а также глава Оренбурга Дмитрий Кулагин. Как сообщает ТАСС, в связи с обрушением на территории города введен режим ЧС.

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