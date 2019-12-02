На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки. Об этом сегодня корреспонденту "РГ" сообщила помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова.

- На состоявшемся в минувшую пятницу заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края было удовлетворено заявление Валерия Мурсалова о прекращении его полномочий судьи Советского районного суда города Краснодара с первого января 2020 года в связи с уходом в отставку, - пояснила Пирогова.

При этом она уточнила, что вопрос о нарушении судьей Ваперием Мурсаловым этических норм на коллегии не рассматривался. "По факту аудиозаписи, попавшей в социальные сети, проверка продолжается. Если в действиях судьи будет установлено наличие признаков дисциплинарного проступка, он будет привлечен к ответственности вне зависимости от ухода с должности", - сказала помощник председателя крайсуда.

Этот скандал разразился после того, как в Сети появилась аудиозапись с фрагментом одного из судебных заседаний с участием федерального судьи Советского районного суда Краснодара. Суть гражданского спора - сарай, якобы построенный на участке без разрешения. На записи отчетливо слышно, как представитель Фемиды ругается в адрес участницы процесса.

Чем закончилось это заседание, не сообщается. На сайте Советского районного суда Валерий Мурсалов указан в числе действующих судей. Сообщается, что на должность федерального судьи на неопределенный срок он был назначен 11 августа 2003 года.

Кстати, в феврале прошлого года подобная история произошла с теперь уже бывшим судьем Краснодарского краевого арбитражного суда Алексееем Шевченко. Тогда скандал также разгорелся после появления в интернете аудиозаписи с бранящимся во время заседания судьей. Кстати, привлечение к дисциплинарной ответственности судей в последнее время нередко связано с социальными сетями. На Кубани это впервые случилось еще в 2014 году, когда была лишена полномочий судья Белоглинского районного суда Ирина Парфенова: она разместила в одной из соцсетей свои фотографии, на которых была изображена в пикантных позах на фоне символов государственной власти и в судейском кресле. А через два года - в сентябре 2016-го - был отправлен в отставку судья Курганинского райсуда Денис Баешко, устроивший скандал в полицейском участке.