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02.12.2019 20:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь

Текст: Михаил Сухарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против 47-летнего жителя села Великовечного Белореченского района Кубани, который приковывал цепью своего десятилетнего сына. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ему предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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- Белореченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении краевого надзорного ведомства.

По данным следствия, мужчина приковывал своего сына к лестнице в доме или к стеллажу в сарае, второй конец он закреплял на шее ребенка. Дело будет рассматривать Белореченский районный суд, который ранее постановил ограничить права отца. Ребенок тем же решением был оставлен на проживание матери.

Как ранее сообщала "РГ", 18 июля в селе Великовечном Белореченского района мужчина в сарае посадил на цепь родного сына, а сам с четырехлетним ребенком и беременной женой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара. Ребенку удалось освободиться, после чего он сообщил работникам соседнего магазина о случившемся, продавцы вызвали полицию.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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