В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ. Подсудимый работал в том же представительстве военного ведомства и ежемесячно собирал деньги с коммерческих предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа, сообщили в понедельник в УФСБ региона.

- Виновный задержан в феврале 2019 года, - сообщили в пресс-службе контрразведки региона. - Суд установил, что с 2013 года осужденный ежемесячно выступал посредником при передачи взяток уполномоченному за госприемку в суммах от 300 до 750 тысяч рублей за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа. Общая сумма взяток составила 27 миллионов рублей. Изъятые у осужденного пять миллионов рублей, полученные им за посредничество, обращены в доход государства.

По статье о посредничестве во взятках в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) обвиняемому грозило от семи до 12 лет лишения свободы. Однако суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима со штрафом в размере шести миллионов рублей и лишением права занимать должности в военных представительствах Минобороны еще на три года.

Ранее Магнитогорский гарнизонный суд приговорил уполномоченного за госприемку военного чиновника. Ему отмерили пять с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 28,8 миллиона рублей и лишением права занимать руководящие должности в госорганах еще на шесть лет.

Как уже сообщала "РГ", уполномоченного Минобороны РФ в марте этого года задержали в Миассе при получении взятки на сумму около миллиона рублей. Операции предшествовала длительная оперативная разработка УФСБ. Под прицел контрразведки представитель госприемки попал из-за любви к дорогой недвижимости.