Конструктор ракет раскритиковал форму Cybertruck. Илон Маск ему ответил

Глава Tesla Илон Маск раскрыл примерный коэффициент аэродинамического сопротивления недавно представленного пикапа Cybertruck. Характеристику он озвучил в ответ на пост аэрокосмического инженера Джастина Мартина, который на глаз изготовил в 3D-редакторе модель "Кибертрака" и подверг ее продувке в CAD-симуляторе динамических потоков.

Модель вышла довольно условная, но общую картину поведения воздушных потоков при встрече с неотесанной глыбой пикапа она дает. Из-за компромиссности условий эксперимента от опубликования полученных величин Джастин воздержался, но результатами поделился на своей странице в Instagram:

- Спорю на деньги, коэффициент сопротивления встречного потока у Cybertruck ниже, чем у большинства спортивных машин и всех пикапов.

Отдельно он воздает за остроумные решения с накрывающим платформу жалюзи, не дающим набегающему потоку срываться после кабины в турбулентность и передний "таран" с легким обратным уклоном, буквально разбивающий часть потока, направленную вниз и в стороны.

Такое усердие было замечено самим Илоном Маском. Отреагировал он постом в Twitter:

- С надрывом Cybertruck можно вместить в коэффициент 0,3 (это уровень спорткупе с тщательно проработанной аэродинамикой - прим.), что невообразимо для пикапа. Для этого потребуется вылизать его до мелочей, - написал Маск.