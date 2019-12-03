Лукашенко пригласил сербских парламентариев открыть для себя Беларусь

Главное достижение Минск и Белграда - возможность быть хозяевами на своей земле, заявил президент Беларуси во время выступления 3 декабря в Народной скупщине Сербии, передает его пресс-служба. Сербия, полагает он, должна быть в числе государств, "заинтересованных в обсуждении проблем мировой безопасности".

Напомнив, что в этом году обе страны отметили 75-летие освобождения от нацизма, Лукашенко обратил внимание, что живых очевидцев самой страшной трагедии в истории человечества с каждым годом остается все меньше. Поэтому особенно важно сохранить память о героях и невинных жертвах войны. "Это нужно сделать для нашей же безопасности во имя мирного будущего Европы и планеты в целом", - заявил он.

Лидер РБ обратил внимание и на нарастание напряженности в отношениях между странами, расшатывание основ глобальной безопасности, увеличение числа региональных конфликтов. "Беларусь выдвинула инициативу об обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. Считаю, что Сербия будет в числе государств, заинтересованных в обсуждении этих проблем. Ведь Югославия в свое время была одним из основоположников Движения неприсоединения. Эта организация позволила странам так называемого третьего мира заявить о себе на международной арене, донести свой голос до великих держав", - напомнил президент.

В то же время он полагает, что в нынешнем веке Движение неприсоединения теряет свой первоначальный ресурс и не оказывает прежнего влияния на ситуацию в мире. Тем не менее, он убежден, что если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые государства должны сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. "Думаю, голос наш должен быть слышен. Вместе мы сможем сделать гораздо больше на благо стран и народов, во имя мира и стабильности", - убежден Лукашенко.

В Сербии, уточнил он, скоро стартует кампания по выборам в Народную скупщину. Президент пожелал депутатам успешно сдать этот важный экзамен перед народом. "Сербы - мощный оплот, который остался от некогда великого государства, Югославии. Поэтому будьте единым целым, потому что противников и врагов у сербов и белорусов достаточно. Они вокруг, их хватает", - подытожил глава государства.

Он пригласил сербских депутатов открыть для себя Беларусь: радушную, гостеприимную, предприимчивую и ответственную, богатую своим культурным и историческим наследием, истинно славянскую, душевную и очень близкую Сербии. "Уверяю, что каждый из вас почувствует себя в нашей стране как дома и никогда не будет разочарован", - заявил глава государства.