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03.12.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стрелявшему в метро полицейскому назначили психиатрическую экспертизу

Текст: Владимир Баршев

Полицейскому, открывшему стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" еще в сентябре этого года, назначили психиатрическую экспертизу.

Напомним, вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать, предполагая, что он может быть причастен к взятке в размере 2 тысячи рублей. В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ попытались спровоцировать дачу взятки.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Следствие назначило Смирнову амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, проведение которой поручено экспертам ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Также назначена судебно-медицинская экспертиза одному из потерпевших, Лимонову А. А, которая должна установить тяжесть полученных травм. Эксперты должны установить наличие или отсутствие у Смирнова в момент инкриминируемого ему преступления психического расстройства, заболевания или состояния аффекта, а также нахождения его в состоянии повышенной эмоциональной напряженности. Также будет исследован вопрос о наличии у Смирнова психического расстройства в настоящее время.

По словам одного из адвокатов Смирнова, потерпевший Лимонов отказался от личного участия в экспертизе, поэтому она будет проведена только по медицинским документам периода его госпитализации в НИИ им. Склифосовского после полученных травм.

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