В Брянске нашли виновников появления порно на экранах ТЦ

В Брянске порнотрансляцию в торговом центре устроили школьники. Проверка инцидента продолжается городским управлением МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

23 ноября в торгово-развлекательном центре "Аэропарк" в зоне фудкорта на одном из промо-мониторов вместо музыки и рекламы вдруг появилось видео жесткого порно. Трансляция длилась примерно минуту, потом мониторы отключили.

Полиция нашла виновников ЧП. Ими оказались двое 14-летних подростков. С помощью мобильного телефона школьники подключились к монитору и запустили видеоролик для взрослых, после чего сразу же удалились. Фильм, не предназначенный для широкого показа, они заранее скачали из интернета.

По сообщению полиции, школьники уже признались в хулиганской выходке. Проверка инцидента продолжается, по ее окончании будет приниматься процессуальное решение.