В Воронежской области завели дело после ДТП с украинским автобусом

Аварию пассажирского автобуса в Богучарском районе, где пострадали 17 пассажиров, расследуют в рамках уголовного дела. Его возбудили в райотделе полиции, изучив детали происшествия на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщили в главном управлении МВД по Воронежской области.

По версии следствия, днем 3 декабря на 763-м километре магистрали 59-летний водитель междугородного автобуса MAN не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате пострадали 17 человек, в том числе два мальчика 13 и 15 лет, а также 17-летняя девушка. Погибших нет.

- На месте работали пять бригад скорой медицинской помощи. Девятерым пострадавшим, в том числе двум подросткам, врачи оказали помощь амбулаторно. Восемь человек госпитализировали в Богучарскую районную больницу. Из них трое, в том числе один подросток, находятся в тяжелом состоянии. Пятеро - в состоянии средней тяжести, - рассказали "РГ" в областном департаменте здравоохранения.

По данным прокуратуры, автобус принадлежит украинскому ТОВ "Альфа Транс". Пассажиры ехали из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. За рулем был гражданин Украины.

- Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

В проверке участвуют специалисты управления СК по Воронежской области. У транспортной компании будет истребована документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке населения, добавил заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Александр Чеботарь.