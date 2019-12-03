Новости

Под руинами древнеримского города найден затерянный форт 18:02
В Госдуме поддержали идею отмены "площадки" на экзамене на права 17:58
В Петербурге эвакуировали семь районных судов 17:57
В Воронежской области завели дело после ДТП с украинским автобусом 17:53
Макрон назвал Францию первой морской державой Европы 17:51
В Кемерове четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе 17:43
В Майкопе водитель сбил четырех подростков на тротуаре 17:42
Нарьян-Мар отключили от водоснабжения из-за аварии 17:41
Объем инвестиций в недвижимость вырастет в 1,4 раза в 2019 году 17:37
31 декабря станет выходным для кировских чиновников 17:35
Медведев: Решения по снижению нештрафуемого скоростного порога пока нет 17:34
Премьер Беларуси обсудил с послом России свою встречу с Медведевым 17:29
Опрос: Немецкий бизнес по-прежнему делает ставку на Россию 17:28
В Британии определили самую надоедливую рождественскую песню 17:22
Путин рассказал об оснащении ВМФ 17:21
В благоустройство территорий удалось привлечь 2 тысячи волонтеров 17:14
В Японии требуют прекратить домогательства к студентам, ищущим работу 17:13
В Кузбассе сотрудница опеки помогла "освоить" деньги 36 детей 17:11
Песков: В Кремле нет конкретики по второй поставке С-400 в Турцию 17:04
В Дагестане няню заподозрили в гибели трехлетнего ребенка 16:59
Трамп: США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят 16:47
Когда знаменитая каспийская килька вернется на российские прилавки 16:47
В Волгоградской области магазин бытовой техники оштрафовали за сексизм 16:43
Известный немецкий журналист рассказал о кризисе доверия к СМИ Германии 16:38
Кремль прокомментировал информацию о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
03.12.2019 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронежской области завели дело после ДТП с украинским автобусом

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Аварию пассажирского автобуса в Богучарском районе, где пострадали 17 пассажиров, расследуют в рамках уголовного дела. Его возбудили в райотделе полиции, изучив детали происшествия на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщили в главном управлении МВД по Воронежской области.

Фото: МВД России
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

По версии следствия, днем 3 декабря на 763-м километре магистрали 59-летний водитель междугородного автобуса MAN не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате пострадали 17 человек, в том числе два мальчика 13 и 15 лет, а также 17-летняя девушка. Погибших нет.

- На месте работали пять бригад скорой медицинской помощи. Девятерым пострадавшим, в том числе двум подросткам, врачи оказали помощь амбулаторно. Восемь человек госпитализировали в Богучарскую районную больницу. Из них трое, в том числе один подросток, находятся в тяжелом состоянии. Пятеро - в состоянии средней тяжести, - рассказали "РГ" в областном департаменте здравоохранения.

По данным прокуратуры, автобус принадлежит украинскому ТОВ "Альфа Транс". Пассажиры ехали из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. За рулем был гражданин Украины.

- Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Фото: Пресс-служба администрации Забайкальского края
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

В проверке участвуют специалисты управления СК по Воронежской области. У транспортной компании будет истребована документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке населения, добавил заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Александр Чеботарь.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал "пугалкой" тему российских хакеров
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
СК завершил расследование крушения самолета в Шереметьеве
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2"
Денежные переводы в Таджикистан временно приостановлены