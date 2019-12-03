В Самаре виновник взрыва газа в многоэтажке получил условный срок

В Самаре виновный во взрыве газового баллона во время ремонта квартиры в многоэтажке Вячеслав Проскурин получил три года один месяц условно. Об этом, сообщило СУ СК по региону.

Следствию удалось доказать, что мужчина купил газовый баллон для монтажа натяжного потолка. Его планировали использовать во время ремонта двухуровневой квартиры на 15-16 этажах одной из новостроек по улице Георгия Димитрова в Самаре. 5 февраля 2018 года днем здесь произошел взрыв.

Как показали экспертизы, причиной стал баллон, который из-за его перезаправки испортился. Газ попал в помещение и взорвался.

В итоге ЧП двое строителей получили ожоги третьей степени. Частично обрушилась стена дома, были повреждены стоявшие у многоэтажки автомобили. В общей сложности ущерб от взрыва газа оценен более чем в 10 миллионов рублей.