Новости

Новак: РФ стремится исполнить сделку ОПЕК+ в декабре на 100 процентов 13:04
В минздраве Оренбуржья рассказали о пострадавших при обрушении моста 12:47
Велосипеды получат идентификационные метки 12:46
ЕС ответит на пошлины США в отношении французских товаров 12:44
Петербуржца с автоматом задержали за стрельбу у гаражей 12:44
Парламентарии Южной Кореи призвали объявить посла США персоной нон грата 12:41
Вышел трейлер российской криминальной драмы "Решала. Нулевые" 12:33
Глава Крыма представит новый состав правительства 4 декабря 12:32
Половина жителей Нарьян-Мара остались без воды 12:28
Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу 12:13
В Брянске нашли виновников появления порно на экранах ТЦ 12:13
Правительство утвердило план развития острова Русский 12:11
В Верховном суде сообщили о снижении числа арестов в России 12:11
Вышел первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон 12:10
В Уфе два человека пострадали при пожаре в здании депо 12:09
Ущерб от гибели пчел в Удмуртии составил 1,5 миллиона рублей 12:05
Капитан клуба НХЛ "Оттава" Марк Боровецки предотвратил кражу 12:00
В Приамурье предприниматели подарили автобус многодетной матери 11:56
В ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом пострадали 5 человек 11:54
На Урале автолюбитель отсудил 100 тысяч за колею на дороге 11:52
Создатель "Симпсонов" прокомментировал информацию о закрытии сериала 11:49
Сколько россияне готовы потратить на себя на новогодние праздники 11:46
Ученые обнаружили молекулу, которая уничтожает рак поджелудочной железы 11:31
В Омске убившую отца школьницу признали невменяемой 11:29
МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
03.12.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске убившую отца школьницу признали невменяемой

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет попросил направить на принудительное лечение 16-летнюю школьницу, до смерти забившую отца молотком.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
СК завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян

В мае этого года тело 55-летнего мужчины с множественными ранами обнаружили врачи бригады скорой помощи, прибывшие по вызову в квартиру на улицу Коммунальная. За помощью к медикам обратилась несовершеннолетняя дочь погибшего. Девочка призналась, что сама совершила жестокое преступление.

Школьница пояснила, что с отцом у нее сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, злоупотреблял алкоголем. В тот вечер у них произошел скандал из-за грязной посуды. Отец настаивал на том, чтобы дочь ее помыла, та отказывалась. Когда отец уснул, дочь облила его кипятком, а потом нанесла множественные удары ножом и молотком. СК завершил расследование уголовного дела по факту жестокого убийства.

- Подозреваемая была направлена на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала ее невменяемой, - рассказали "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Денежные переводы в Таджикистан временно приостановлены
Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США
МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу
Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции
Спикер рады заявил о существовании на Украине лишь одного народа