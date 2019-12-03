В Омске убившую отца школьницу признали невменяемой

Следственный комитет попросил направить на принудительное лечение 16-летнюю школьницу, до смерти забившую отца молотком.

В мае этого года тело 55-летнего мужчины с множественными ранами обнаружили врачи бригады скорой помощи, прибывшие по вызову в квартиру на улицу Коммунальная. За помощью к медикам обратилась несовершеннолетняя дочь погибшего. Девочка призналась, что сама совершила жестокое преступление.

Школьница пояснила, что с отцом у нее сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, злоупотреблял алкоголем. В тот вечер у них произошел скандал из-за грязной посуды. Отец настаивал на том, чтобы дочь ее помыла, та отказывалась. Когда отец уснул, дочь облила его кипятком, а потом нанесла множественные удары ножом и молотком. СК завершил расследование уголовного дела по факту жестокого убийства.

- Подозреваемая была направлена на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала ее невменяемой, - рассказали "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Омской области.