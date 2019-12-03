Названа причина взрыва в доме в КБР, где пострадали пять человек

В частном доме в Чегемском районе КБР, где вечером, 2 декабря, произошел взрыв, газификацию провели самовольно. Как сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик", специалисты нашли место незаконной врезки в газопровод.

"Частный дом был газифицирован самовольно, проектная и исполнительно-техническая документация не согласована с газовой компанией. При обследовании подземного газопровода рядом с домом, в котором произошел пожар, специалисты обнаружили незаконную врезку с элементами коррозии", - отмечается в аккаунте "Газпром газораспределение Нальчик" в Instagram.

Газовики уточнили, что все оборудование находилось у хозяев дома в специальном помещении, через две жилые комнаты от места возгорания. Газовый котел, плита и колонка остались целыми, поэтому причину утечки начали искать на прилегающих к дому участках газопровода.

Как уже сообщалось, около 6 часов вечера в понедельник в городе Чегем Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа. Начался пожар, который охватил площадь в 150 квадратных метров. В результате пять человек - семья из двух взрослых и трех малолетних детей - тяжело пострадали.

Все они доставлены в больницы, двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.