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03.12.2019 18:43
Рубрика: В мире

СБУ объявило в розыск свидетеля по делу МН17

Текст: Диана Ковалева

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира ПВО Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого ранее в Киеве называли свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 в 2014 году. Это следует из информации, опубликованной на сайте МВД Украины, где данные Цемаха размещены в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти"​​​.

Глава МИД Малайзии рассчитывает, что обнародуют все улики по делу MH17

Согласно данным, Цемах, которого украинские власти в начале сентября сами отпустили на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом, является "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой его исчезновения обозначено 23 сентября 2019 года. Мужчину подозревают в том, что он якобы ответственен за "террористический акт, который привел к гибели людей" (за это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное), а также за то, что он якобы создал "террористическую группу или организацию" (за что его могут лишить свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее). Пока мера пресечения Цемаху не избиралась.

Напомним, что в июне сотрудники СБУ Украины похитили Цемаха из его квартиры в городе Снежное и вывезли в Киев. После того, как его выпустили на свободу, мужчина рассказал, что за "нужные сведения" следователи предлагали ему гражданство и дом в Нидерландах, однако он "торговаться не стал".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту люди погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополченцев ДНР и ЛНР. Нидерланды и подключившаяся к расследованию Австралия обвинили в причастности еще и Россию. МИД РФ заявил, что подобные обвинения "голословны и вызывают сожаление", расследование является предвзятым и однобоким.

В мире экс-СССР Украина Поиски малайзийского Boeing
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