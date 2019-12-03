В Госдуме поддержали идею отмены "площадки" на экзамене на права

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Будущим водителям важнее нарабатывать практические навыки, приближенные к реальной ситуации, чем тренироваться на "площадке". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее стало известно о том, что водители могут перестать сдавать "площадку" на экзамене на водительское удостоверение с 1 октября 2020 года. Об этих планах рассказал начальник отделения ГУ ОБДД МВД РФ Николай Гиляков.

Лысаков констатировал, что "площадка не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах".

"Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных "боевых" условиях, - подчеркнул депутат. Таким образом, целесообразно сделать упор на передвижение по улицам "с учетом реального транспортного потока и психологической нагрузки", - сказал Лысаков, чьи слова приводит RT.

По его мнению, можно научиться "спокойно делать маневры в пределах "площадки", но это будет далеко от реальной жизни". Решение убрать "площадку" правильное, считает парламентарий.

Между тем сторонники такого шага ссылаются на опыт Европы, где ученики автошколы проверяют свои навыки как раз на дороге.