АвтоВАЗ пересмотрел цены и комплектации на Lada Vesta

В конце ноября стартовали продажи обновлённой Lada Vesta. Модель получила "вариатор", новый мотор и ряд нововведений. Волжский автогигант изменил цены и комплектации на всё семейство автомобилей Vesta 2020 модельного года.

На сегодняшний день Lada Vesta предлагается в кузове седан, универсал, их кросс-версий и с приставками Sport и CNG. Семейство пополнилось модификацией АТ. Lada Vesta AT оснащается бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.).

Также в Lada Vesta внедрили электропривод складывания зеркал, обогрев рулевого колеса, бескаркасные "дворники", глубокие подстаканники, чёрный потолок, функцию подсветки поворотов и атмосферную подсветку интерьера. В обычных седанах имеется антенна "акулий плавник" и задний диван со встроенным подлокотником. Наконец, цветовая гамма "Весты" получила сине-голубую эмаль "Дайвинг" и свежий черный цвет "Маэстро".

Все изменениях в комплектациях Lada Vesta 2020 модельного года:

Начальную комплектацию Standart седана Lada Vesta переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней - 606 900 рублей. Для Vesta Sedan c 106-сильным мотором и "механикой" доступно исполнение Exclusive от 839 900 рублей.

"Вседорожному" седану Vesta Cross добавили комплектацию Comfort и Comfort Image. Минимальную стоимость этой версии удалось снизить до 757 900 рублей за счет исключения следующих опций: функции освещения поворотов, боковых подушек безопасности, подголовников задних сидений (2 шт вместо 3 шт.), футляра для очков, автовыключения света фар, атмосферной подсветки салона, подсветки мест входа-выхода в передних дверях, подогрева передних сидений (вместо трехуровневого), обогрева ветрового стекла, кондиционера вместо климат-контроля.

Комплектация Start Plus для универсала Vesta SW получила пакет опций Start Plus. В исполнение за 773 900 рублей входит: дисковые тормоза задних колес, центральный подлокотник с боксом, розетка 12V для задних пассажиров, подогрев передних сидений трехуровневый.

Также Vesta SW теперь доступна и в комплектации Exclusive стоимостью в 876 900 рублей. Оснащение отличается наличием следующих опций: обивка потолка черного цвета, серая обивка сидений комбинированная ткань/экокожа, наружные зеркала черного цвета, шильдики.

"Вседорожный" универсал Vesta SW Cross получил комплектацию Comfort Image с ценником 799 900 рублей. Доплата за новый пакет составляет 8 000 рублей, он имеет обогрев ветрового стекла и трехуровневый подогрев передних сидений.

Касаемо Lada Vesta Sport, то её снова перестали красить в эмаль кузова "Черная жемчужина".

Итак, внедрение ранее недоступных опций и новшеств сказалось на стоимости модели.

Седан Lada Vesta в комплектации Comfort и Comfort Image подорожал на 3 000 рублей, Comfort Multimedia на 6 000 рублей, Exclusive на 18 500 рублей - добавлен черный потолок и глянцевые боковые зеркала.

Vesta Sedan, Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross в исполнении Luxe прибавили к ценнику 2 000 рублей - появилась функция освещения поворотов в ПТФ. Luxe Multimedia "утяжелила" прайс сразу на 15 000 рублей - теперь есть функция освещения поворотов, отделка рулевой колонки кожей, подогрева руля. Luxe Prestige "потяжелел" на 19 000 рублей - вышеупомянутые опции плюс электропривод зеркал.

Подогрев рулевого колеса увеличил ценник "заряженной" Vesta Sport на 6 000 рублей - до 1 027 900 рублей за Luxe и 1 063 900 рублей Luxe Multimedia.

Напомним, относительно исполнения с 1,8-литровым "атмосферником" (122 л.с.) и "механикой" доплата за коробку Jatco и мотор Renault составляет 50 000 рублей, что касается исполнения с 1,6-литровым двигателем ВАЗ (106 л.с.) и "механикой", то в аналогичных комплектациях прибавка составляет 85 000 рублей. Диапазон цен 736 900-982 900 рублей.