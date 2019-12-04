Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Депутаты намерены исключить все лазейки, которыми могут воспользоваться коллекторы, выбивая из должников долги за коммунальные услуги.

Как пишут "Известия", законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, будет разработан до конца января 2020 года. Рассмотрят его депутаты, по словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в весеннюю сессию. "Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", - обещает депутат.

Напомним, что летом нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако коллекторы пытаются все-таки возвращать коммунальные долги через агентов. Такая схема законом не запрещена.

В первом полугодии нынешнего года коммунальные долги россиян достигли почти 550 миллиардов рублей.