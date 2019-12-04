Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров. Власти Соединенных Штатов настаивают на том, что права жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР нарушаются.

Законопроект был принят практически единогласно, информирует РИА Новости. Документ должен еще принять сенат и подписать президент США Дональд Трамп. Он предусматривает санкции против китайских чиновников.

В случае принятия закона относительно ситуации на данной территории власти КНР могут ответить ограничением въезда всем владельцам американских дипломатических паспортов на территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин заявляет, что на данной территории действуют радикальные группировки, которые связаны с международным терроризмом.

В октябре текущего года почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.