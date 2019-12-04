Объявлена дата премьеры нового сезона "Доктора Кто"

Двенадцатый сезон обновленного "Доктора Кто" с Джоди Уиттакер в главной роли выйдет на экраны 1 января 2020 года и будет состоять из десяти эпизодов. Причем отдельного специального выпуска - как в случае с серией "Решение" (Resolution), показанной 1 января 2019 года, - в этот раз не будет, и на Новый год выйдет первый из десяти эпизодов.

Это уже не первый разрыв с традицией - еще два года назад специальный эпизод выходил не в январе, а 25 декабря (уж "Дважды во времени"/Twice upon a Time, в котором совершилось трогательное прощание с Двенадцатым Доктором Питером Капальди, многие вряд ли забудут).

Так как первое января в грядущем году выпадает на среду, второй эпизод зрители увидят раньше положенного - всего четыре дня спустя, в воскресенье, 5 января. Далее график показов будет предсказуемым - на протяжении двух месяцев с небольшим можно будет ознакомиться со всем сезоном.

Из вдохновляющего и вселяющего надежду можно перечислить появление Стивена Фрая, разнообразных монстров и любимых всеми киберлюдей, правда, изрядно потрепанных.