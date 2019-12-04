Пострадавшего при стрельбе в Перми росгвардейца представят к госнаграде

Губернатор Пермского края Максим Решетников навестил в больнице пострадавшего при стрельбе на улице в Перми бойца Росгвардии Михаила Немчинова. Его представят к государственной награде - благодаря его помощи при задержании удалось избежать других жертв, сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

Напомним, ночью в Перми в микрорайоне Гайва мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, открыл стрельбу по прохожим. Погибла женщина, еще двое получили пулевые ранения. Они, в том числе и сам стрелявший, госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.

СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений.