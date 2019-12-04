Продажи АвтоВАЗа упали в ноябре на 7 процентов

Продажи АвтоВАЗа в России в ноябре снизились на 7,3 процента - до 31 217 единиц. Всего же с начала года россияне купили 326 654 машины Lada - это выше прошлогодних результатов на 0,6 процентов.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, самой популярной моделью в России является Granta.

"Своих покупателей нашли 121 260 автомобилей этого семейства, что на 29,3 процента превышает показатели прошлого года. В ноябре реализовано 12 574 машин", - говорится в сообщении.

На втором месте по популярности идет Vesta. За 11 месяцев в России продано 100 501 автомобиля, что также на 3,9 процента выше по сравнению с данными 2018 года. Продажи Xray, Largus, Lada 4х4 - сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу.

Отметим, что в конце августа Lada презентовала новую версию седана Granta - Drive Active, которая отличается спортивным обвесом, креслами с усиленной боковой поддержкой, отделкой салона и короткоходной подвеской от Lada Sport.

В отличие от обычной Granta, цены на которую начинаются с от 445 тысяч рублей, Drive Active можно приобрести за 620 - 650 тысяч рублей.