Под Ярославлем осуждена владелица неисправного батута

В Ярославской области осуждена владелица батута, на котором маленький ребенок получил травмы.

По информации регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел 20 июня 2019 года, когда внутри аттракциона играла двухлетняя девочка: порыв ветра сорвал надувную конструкцию с нескольких узлов крепления и поднял в воздух на высоту не менее пяти метров. При этом ребенок выпал из батута, получив тяжелые травмы.

Следственные органы СК РФ по Ярославской области, а впоследствии суд установили, что владелица батута вела предпринимательскую деятельность с грубыми нарушениями требований безопасности. В частности, для крепления надувной конструкции использовались только три узла из шести, а остальные находились в непригодном для эксплуатации состоянии. Кроме того, операторами аттракциона работали несовершеннолетние, не прошедшие соответствующую подготовку.

В отношении 35-летней жительницы Рыбинска было возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.