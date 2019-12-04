РФС следит за ситуацией с задержанием болельщиков "Спартака"

Ситуация с массовым задержанием болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге продолжает вызывать немало вопросов. Пока руководство "красно-белых" и Российской премьер-лиги хранит молчание, в Российском футбольном союзе заявили, что следят за ситуацией.

"РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков - приоритеты нашей работы", - заявили ТАСС в пресс-службе РФС.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге прошел матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком", завершившийся победой хозяев 1:0. В этот день было задержано, по разным данным, от 100 до 200 болельщиков "Спартака". Большинство болельщиков после составления протоколов об административных правонарушениях были отпущены. В понедельник трое из них получили по 15 суток административного ареста.