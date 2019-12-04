Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево. В настоящее время двое из госпитализированных жильцов находятся в Яковлевский центральной районной больнице с сотрясением головного мозга и ушибами.

Еще четверых человек сразу с места происшествия увезли в реанимацию областной больницы. Один мужчина с травмами лицевой части головы до сих пор там, как и женщина, получившая серьезные ожоги. Еще две женщины готовятся к переводу в ожоговое отделение: их состояние за ночь улучшилось и теперь позволяет врачам оказывать помощь вне реанимации. Медики отметили слаженную работу оперативных служб: пострадавших доставили в больницы максимально быстро.

Напомним, накануне вечером в четырехэтажном доме в поселке Яковлево прогремел взрыв. В результате часть здания обрушилась, пострадали шесть человек, тело еще одного мужчины извлекли из-под завалов ночью. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.