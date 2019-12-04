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04.12.2019 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми госпитализировали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Перми, который сегодня утром открыл беспорядочную стрельбу по прохожим в Орджоникидзевском районе города, госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой минздрав.

Напомним, около четырех утра по местному времени 50-летний местный житель открыл стрельбу из ружья по прохожим из окна своей квартиры. Чуть позже он вышел из дома и продолжил вести огонь на поражение, а далее вступил в перестрелку с сотрудниками Росгвардии. В результате инцидента выстрелом в голову убита 49-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Среди них сотрудник Росгвардии.

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Как уточнили "РГ" в пресс-службе силового ведомства, росгвардеец получил ранение в ходе перестрелки с злоумышленником. Ему оказана медицинская помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации агентства, правоохранитель госпитализирован в городскую медсанчасть №6. Там же находится еще один пострадавший мужчина, который получил ранение, проходя в районе инцидента. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Сам стрелок также госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство из хулиганский побуждений), а также по ст 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). На месте ЧП продолжают работу следователи. Предполагается, что стрелок находился в состоянии опьянения.

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