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04.12.2019 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд перенес дату обжалования ареста историка Соколова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Заседание Санкт-Петербургского городского суда по делу обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова перенесено с 5 на 16 декабря. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

По словам защитника, заседание было перенесено по двум причинам. В частности, сам Соколов недавно был переведен в "Бутырку" и не смог бы участвовать в заседании. Не попал бы на заседание и сам адвокат Почуев, поскольку, по словам защитника, в эти дни он участвует в следственных действиях в Москве.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что на данный момент материалы по апелляционной жалобе Соколова в горсуд не поступали.

Напомним, Олег Соколов до 8 января заключен под стражу. В ближайшие дни ему предстоит психиатрическая экспертиза. Проводить ее будут в Москве.

В данный момент историк находится в "Бутырке" в психиатрической больнице. Изначально его сокамерником стал обвиняемый в изнасиловании. Как передает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, в данный момент сокамерника Соколову сменили. Теперь он делит камеру с обвиняемым в краже и читает "Фауста" Гете.

Напомним, известный историк, специалист по изучению Франции времен Наполеона 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Сам историк признал предъявленные ему обвинения и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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