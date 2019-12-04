Суд перенес дату обжалования ареста историка Соколова

Заседание Санкт-Петербургского городского суда по делу обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова перенесено с 5 на 16 декабря. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

По словам защитника, заседание было перенесено по двум причинам. В частности, сам Соколов недавно был переведен в "Бутырку" и не смог бы участвовать в заседании. Не попал бы на заседание и сам адвокат Почуев, поскольку, по словам защитника, в эти дни он участвует в следственных действиях в Москве.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что на данный момент материалы по апелляционной жалобе Соколова в горсуд не поступали.

Напомним, Олег Соколов до 8 января заключен под стражу. В ближайшие дни ему предстоит психиатрическая экспертиза. Проводить ее будут в Москве.

В данный момент историк находится в "Бутырке" в психиатрической больнице. Изначально его сокамерником стал обвиняемый в изнасиловании. Как передает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, в данный момент сокамерника Соколову сменили. Теперь он делит камеру с обвиняемым в краже и читает "Фауста" Гете.

Напомним, известный историк, специалист по изучению Франции времен Наполеона 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Сам историк признал предъявленные ему обвинения и объяснил убийство девушки личными мотивами.