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02.12.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в "Бутырку"

Текст: Вера Черенева

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка". Эту информацию подтвердил адвокат Соколова Александр Почуев.

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В ближайшее время историку предстоит психиатрическая экспертиза. Правда, как отметил Почуев, место ее проведения составляет тайну следствия. Также у защиты нет уверенности, что Соколов надолго останется в "Бутырке".

Практика такова, что "кошкин дом Бутырки", а именно так на местном сленге называют психиатрическую клинику при СИЗО, служит лишь транзитным пунктом перед отправкой арестантов в учреждения более узкого профиля.

Напомним, в выходные Соколова этапировали в Москву. Перевод был обусловлен тем, что расследование дела передано в центральный аппарат СК, а также многочисленными утечками информации.

Соколов перенес этапирование хорошо, его состояние защита называет удовлетворительным.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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