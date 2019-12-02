Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в "Бутырку"

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка". Эту информацию подтвердил адвокат Соколова Александр Почуев.

В ближайшее время историку предстоит психиатрическая экспертиза. Правда, как отметил Почуев, место ее проведения составляет тайну следствия. Также у защиты нет уверенности, что Соколов надолго останется в "Бутырке".

Практика такова, что "кошкин дом Бутырки", а именно так на местном сленге называют психиатрическую клинику при СИЗО, служит лишь транзитным пунктом перед отправкой арестантов в учреждения более узкого профиля.

Напомним, в выходные Соколова этапировали в Москву. Перевод был обусловлен тем, что расследование дела передано в центральный аппарат СК, а также многочисленными утечками информации.

Соколов перенес этапирование хорошо, его состояние защита называет удовлетворительным.