Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым передали в Москву

Расследование резонансного дела об убийстве историком Олегом Соколовым своей аспирантки Анастасии Ещенко будет проводится Центральным аппаратом Следственного комитета в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в следственных органах.

Сейчас дело расследуется Главным следственным управление СК РФ по Петербургу. Сам Соколов содержится в "Крестах".

Эта история получила огромный общественный резонанс. Напомним, 9 ноября известный историк, тогда еще доцент кафедры Новой и новейшей истории СПбГУ Олег Соколов был задержан на набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. В квартире ученого были обнаружены останки его 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Сам Соколов признался в убийстве девушки, объяснив его личными мотивами.

До 8 января историк, который сейчас лишен большинства званий и регалий, будет находиться под следствием. Защита предлагала избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Накануне появились сообщения, что Соколов пытался совершить суицид в перерыве между следственным экспериментом. Но эта попытка была пресечена сотрудниками полиции.

Источники, знакомые с условиями содержания Соколова в "Крестах", утверждают, что обвиняемый не пострадал, он себя чувствует хорошо и видимых признаков депрессии у него не наблюдается.