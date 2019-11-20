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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым передали в Москву

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Расследование резонансного дела об убийстве историком Олегом Соколовым своей аспирантки Анастасии Ещенко будет проводится Центральным аппаратом Следственного комитета в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в следственных органах.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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Сейчас дело расследуется Главным следственным управление СК РФ по Петербургу. Сам Соколов содержится в "Крестах".

Эта история получила огромный общественный резонанс. Напомним, 9 ноября известный историк, тогда еще доцент кафедры Новой и новейшей истории СПбГУ Олег Соколов был задержан на набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. В квартире ученого были обнаружены останки его 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Сам Соколов признался в убийстве девушки, объяснив его личными мотивами.

До 8 января историк, который сейчас лишен большинства званий и регалий, будет находиться под следствием. Защита предлагала избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Накануне появились сообщения, что Соколов пытался совершить суицид в перерыве между следственным экспериментом. Но эта попытка была пресечена сотрудниками полиции.

Источники, знакомые с условиями содержания Соколова в "Крестах", утверждают, что обвиняемый не пострадал, он себя чувствует хорошо и видимых признаков депрессии у него не наблюдается.

 

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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