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19.11.2019 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Попытка суицида была мгновенно пресечена профессиональными действиями конвоя полиции", - отметил Почуев.

Сейчас историк находится в следственном изоляторе. Он не пострадал.

Начальник пресс-службы Управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина сообщила, что ведомство не имеет право разглашать персональные данные подследственных. Тем не менее, по данным Алешиной, никто из граждан, находящихся сейчас в "Крестах", травмы во время или в перерыве между следственными действиями не получал и на состояние здоровья не жаловался.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что историк Соколов чувствует себя хорошо и никаких видимых признаков депрессии у него нет.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов признался в содеянном и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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