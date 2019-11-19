Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

"Попытка суицида была мгновенно пресечена профессиональными действиями конвоя полиции", - отметил Почуев.

Сейчас историк находится в следственном изоляторе. Он не пострадал.

Начальник пресс-службы Управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина сообщила, что ведомство не имеет право разглашать персональные данные подследственных. Тем не менее, по данным Алешиной, никто из граждан, находящихся сейчас в "Крестах", травмы во время или в перерыве между следственными действиями не получал и на состояние здоровья не жаловался.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что историк Соколов чувствует себя хорошо и никаких видимых признаков депрессии у него нет.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов признался в содеянном и объяснил убийство девушки личными мотивами.