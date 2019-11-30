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30.11.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Александр Почуев, "экспертиза продлится до начала 2020 года". Выбор же места проведения экспертизы, по словам адвоката, выбран с целью избежать утечки информации и исключить влияние общественности Петербурга на ход следствия.

Фото: РИА Новости
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Доцент Олег Соколов, по предварительной версии следствия, застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а через два дня решил избавиться от тела и расчленил его.

Утром 9 ноября Соколова достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были части тела и пистолет. Решением суда Соколов арестован на 2 месяца, свою вину он признал. Расследованием уголовного дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета в Москве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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