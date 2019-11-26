Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву

Кандидат исторических наук Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в ближайшее время может быть переведен из "Крестов" в "Матросскую тишину", сообщил адвокат подследственного Александр Почуев.

По словам защитника, сам перевод упростит работу следователям. Недавно расследование было передано в центральный аппарат СК, который расположен в столице.

Но убийство девушки произошло в Петербурге, здесь же проходит большинство следственных действий. Чтобы провести тот же следственный эксперимент, Соколова нужно будет не просто вести из СИЗО, а каждый раз этапировать из другого города.

Сам адвокат говорит, что при переводе Соколова в Москву, родителям историка будет сложнее передавать посылки сыну. К слову, самому Соколову 63 года, его отцу и матери больше 85 лет.

Напомним, кандидат исторических наук, бывший доцент кафедры Новой и новейшей истории Олег Соколов обвиняется в том, что он расстрелял и расчленил свою 24-летнюю ученицу и соратницу. Тело девушки по частям было выброшено в Мойку в двух шагах от здания Следственного комитета. Соколов признался в убийстве и объяснил его личными мотивами.