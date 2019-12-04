Донской фольклорный ансамбль "Забавушка", в составе которого дети с синдромом Дауна и их неунывающие мамы, стал победителем всероссийского конкурса-фестиваля "Радуга звезд", доказав, что для настоящего творчества нет границ. Победу в конкурсе принесла песня "Возле речки", ставшая уже визитной карточкой. У "Забавушки" было более пяти десятков конкурентов. Но профессиональное жюри, не сговариваясь, решило присудить победу именно этому коллективу. Кстати, они были единственными участниками с ограниченными возможностями здоровья. Теперь у ростовчан есть мечта объездить всю Россию с гастролями. Правда, без продюсера это сделать невозможно...

- Победа в престижном конкурсе для нас огромное достижение и колоссальный стимул двигаться вперед. Теперь хотелось бы поделиться нашими успехами и с другими людьми. Ведь для самих ребят каждый выход на сцену - большое событие. Они к нему готовятся, ждут, а после очень радуются аплодисментам, - говорит руководитель "Забавушки", педагог-дефектолог Елена Климкина, создавшая уникальный коллектив, в котором дети с особенностями развития петь начинают быстрее, чем говорить.

За необычными артистами, их творческими успехами и судьбой "РГ" следит уже второй год. Напомним, исполнить мечту и выйти на большую сцену ребятам с врожденной хромосомной аномалией помогли добрые, отзывчивые читатели нашей газеты. Осенью 2018-го донская "Забавушка" стала финалистом международного инклюзивного конкурса, но денег на поездку из Ростова в Екатеринбург у артистов не было. Однако после того, как мы рассказали о проблеме, руку помощи ростовчанам протянули совершенно незнакомые им люди. Казалось просто невероятным: авиабилеты с юга на далекий Урал были приобретены уже в день выхода первой публикации ("Забавушки" ради", 15 ноября 2018). Собранных средств хватило не только на дорогу за заслуженной наградой и проживание, но и на экскурсии по городу, и на покупку красивых шалей, которыми эффектно выделялся донской коллектив. Теперь у солистов "Забавушки" есть четыре микрофона и один радиомикрофон - также подарки от совершенно незнакомых им людей.

- А еще мы обрели новых друзей со всей России! С некоторыми поддерживаем отношения по сей день. Мы не ожидали, что нам помогут. И когда уже опустились руки и надежда почти пропала, вышла та самая публикация в "Российской газете", - вспоминает руководитель ансамбля "Забавушка" Елена Климкина. - Мы благодарны за помощь каждому. Ведь то выступление в Екатеринбурге стало знаковым, оно добавило ребятам уверенности в своих силах, а для их замечательных творческих мам стало наградой за их ежедневный и такой непростой труд.

Елена Александровна Климкина скромно умалчивает о своих заслугах. А ведь это именно она создала под крылом своего логопедического центра "Говорю красиво" необычный коллектив, в котором дети занимаются бесплатно. Сама она с детства профессионально занималась вокалом и имеет музыкальное и педагогическое образование. Теперь своим опытом успешно делится со студентами Южного федерального университета.

"Забавушке" уже семь лет. В репертуаре ансамбля номеров столько, что хватит на целую концертную программу. Все это казачьи, русские народные песни, рождественские колядки, исполняя которые дети не только поют, но и танцуют. У каждого своя роль. С концертами они не раз уже выезжали в детские дома, больницы, школы. И везде выступления принимают на ура. Это вдохновляет педагога на новые идеи, а родителям дает силы и творческий подъем для дальнейших действий.

Не секрет, что дети с синдромом Дауна развиваются гораздо медленнее обычных малышей. И каждое, пусть даже самое маленькое, на первый взгляд, достижение для них большой успех, а для родителей - огромная радость. От обычных ребят "солнечные" (так их называют) дети отличаются наличием лишней, 47-й хромосомы. По статистике, такой порок возникает у одного из 800 младенцев.

Родители "Забавушки" из числа тех, кто не отчаялся и принял своего ребенка таким, как есть. И теперь помогает стать полноценным членом общества. Сарафанное радио привело их в "Забавушку", познакомив с Еленой Климкиной.

К слову, в этом году "Забавушка" взяла шефство над сиротами из ростовского коррекционного детского дома с похожими диагнозами: выступили с концертом, устроили праздник с подарками. Мамам "солнечных" ребят особенно горько оттого, что чаще всего под опекой государства такие детишки оказываются именно из-за диагноза. Своей миссией они видят пропаганду того, что синдром Дауна - это не приговор.

- Это особенные дети. Им очень сложно синхронизировать речь и движения. Даже пройтись в хороводе, взявшись за руки, - большая проблема. Но сейчас результат нашей работы налицо. Если раньше на разучивание одного номера мы тратили до полугода, то теперь это несколько занятий, - довольна руководитель.

Как признаются мамы, они мечтают о гастролях вместе со своими детьми.

- Вы не представляете, как выход на сцену вдохновляет ребят. Они ждут эти выступления, обожают свои костюмы, с радостью приходят на репетиции по субботам, - говорит Татьяна Логинова.

- Вот бы продюсера найти! У нас полноценный коллектив. И мы готовы нести искусство в массы, с удовольствием путешествуя по всей России, - подхватывает Елена, мама Гали.

Возможно среди читателей "Российской газеты" найдутся те, кому будет интересен опыт руководителя Елены Климкиной и творчество "Забавушки". Необычные артисты готовы к гастролям, а педагог к тому, чтобы поделиться своими знаниями в вопросах социальной адаптации детей-инвалидов и развития у них творческих способностей по своим уникальным методикам.

Кстати

Мамы также являются участниками ансамбля и выступают вместе с детьми. У некоторых проявился настоящий талант. Кто-то шьет - чудесные казачьи костюмы - дело их рук, кто-то аккомпанирует на гитаре. Все они также начали петь и танцевать вместе с детьми. Татьяна Логинова, мама Софьи, и сама уже организовала ансамбль ложкарей, в котором занимается и ее дочка. Другая мама, Ирина, определила свою Ксюшу в школу моделей. Девочка с большим удовольствием ходит по подиуму и уже даже участвовала в модном показе.