Виктор Сухоруков рассказал, почему "Брат 3" невозможен

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков в очередной раз отозвался о проекте "Брат 3", съемки которого, как заверяет шоумен Стас Барецкий, уже стартовали.

Сухоруков, сыгравший в первом "Брате" и его продолжении киллера Татарина, Виктора Багрова, уверен, что никакого "Брата 3" не будет - это невозможно, нужно забыть про такое. Но если что-то и снимут - это будет уже совершенно другое кино.

Актер признался в интервью радио Sputnik, что раньше и сам предлагал "воскресить" погибшего актера Сергея Бодрова, сыгравшего Данилу, при помощи цифровых технологий, но полностью отбросил всякую надежду на продолжение серии после смерти в 2013 году режиссера Алексея Балабанова.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Балабанова и Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно", - говорит артист. И т.н. "Брат 3" Барецкого по его мнению - "баловство".

"У продолжения должны быть начало, должны быть родители. Продолжение не может быть без родителей оригинала", - считает Виктор Иванович, добавив, что проект шоумена "к Балабанову, Бодрову и фильму "Брат" никакого отношения не имеет".