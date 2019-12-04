Новости

СМИ: 13-летняя дочь Питта и Джоли готовится к смене пола 03.12.2019
СМИ: отец Эмбер Херд обещал убить Джонни Деппа 03.12.2019
Вышел трейлер российской криминальной драмы "Решала. Нулевые" 03.12.2019
Вышел первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон 03.12.2019
Создатель "Симпсонов" прокомментировал информацию о закрытии сериала 03.12.2019

Виктор Сухоруков рассказал, почему "Брат 3" невозможен

Новости
    04.12.2019, 11:36
Текст:   Олег Усков

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков в очередной раз отозвался о проекте "Брат 3", съемки которого, как заверяет шоумен Стас Барецкий, уже стартовали.

Фото: youtube.com/ RWV Films
Вышел трейлер российской криминальной драмы "Решала. Нулевые"

Сухоруков, сыгравший в первом "Брате" и его продолжении киллера Татарина, Виктора Багрова, уверен, что никакого "Брата 3" не будет - это невозможно, нужно забыть про такое. Но если что-то и снимут - это будет уже совершенно другое кино.

Актер признался в интервью радио Sputnik, что раньше и сам предлагал "воскресить" погибшего актера Сергея Бодрова, сыгравшего Данилу, при помощи цифровых технологий, но полностью отбросил всякую надежду на продолжение серии после смерти в 2013 году режиссера Алексея Балабанова.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Балабанова и Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно", - говорит артист. И т.н. "Брат 3" Барецкого по его мнению - "баловство".

"У продолжения должны быть начало, должны быть родители. Продолжение не может быть без родителей оригинала", - считает Виктор Иванович, добавив, что проект шоумена "к Балабанову, Бодрову и фильму "Брат" никакого отношения не имеет".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 02.12.2019
Умерла актриса из сериала "Коломбо" Шелли Моррисон 02.12.2019
Мартин Скорсезе объяснил, почему "Ирландец" - не сериал 02.12.2019
Критики заявили, что "Ведьмак" круче "Игры престолов" 02.12.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
Шнуров объяснил, почему выгнал Милану из "Голоса" 01.12.2019
Вышел трейлер боевика "Русский рейд" 30.11.2019
Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных в мире 29.11.2019
⧣ странное
Фото: instagram.com/ melissabenoist
Любовник сломал "Супергерл" нос айфоном 02.12.2019
Перчатка Майкла Джексона стала героиней мюзикла Джонни Деппа 01.12.2019
35-летний актер Годфри Гао внезапно умер на съемках 27.11.2019
⧣ трэш
Фото: youtube.com/ Глюк’oZа
Видео: Гарик Харламов в новом клипе Глюкозы 25.11.2019
Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров 17.11.2019
Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже 17.11.2019