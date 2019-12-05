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05.12.2019 21:49
Рубрика: В мире

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до двух человек

Текст: Юрий Когалов

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до двух человек. Как передает УНИАН, при разборе обломков было обнаружено тело взрослой женщины. Ее личность пока не установлена.

Спасатели продолжают поиски еще 13 человек, считающихся пропавшими без вести.

Фото: Архип Верещагин/ ТАСС
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Напомним, масштабный пожар в учебном корпусе колледжа бизнеса вспыхнул утром 4 декабря. В тот момент пожара, как выяснили спасатели, в здании находилось свыше 400 человек. Большинство из них покинули здание самостоятельно. Правда, некоторые делали это, прыгая с четвертого и пятого этажей здания на припаркованные на улице машины. 30 человек были госпитализированы.

Предположительно, пожар произошел из-за электрического обогревателя. Им пытались поднять температуру в помещении преподаватели размещенных там учебных и научных учреждений, так и не дождавшиеся начала отопительного сезона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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